Man skal have det godt med naboerne, men skal man nødvendigvis invitere dem til at bo i sit hus?

Så blev også Ukraine ”kandidatland” til EU, med Moldova på slæb, og Georgien fik et vink om, at døren står på klem. Georgien, som altså ligger i Kaukasus, næsten nede ved Tyrkiets bagdør! Siden Murens fald har ledelsen af EU haft denne tvivlsomme praksis med at ville gafle sig ind på ”østrummet” ved at udlove medlemskab – på sigt. Nu er vi nået til Asien.