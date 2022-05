Det er enhver stats primære opgave at være i stand til at forsvare sine borgere mod udefrakommende trusler. Det er en præmis for alt andet, som den kan finde på, for at befolkningen kan trives. Det ville være noget af en tilsnigelse at påstå, at danske regeringer siden 1930’erne har gjort det fornødne i den retning. Særlig i de seneste