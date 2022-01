24/01/2022 KL. 14:30

Den der værnepligt er vist mest af alt symbolpolitik, Lars Løkke

Løkkes forslag er en til en det samme, som jeg foreslog for 10 år siden. Men da jeg præsenterede det i Berlingske, fik jeg den besked af en af avisens øvrige kommentatorer – en statsansat liberalist – at »Henrik Jensen ønsker at indføre Hitlerjugend på dansk grund«.