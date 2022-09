Den allermest kritiske infrastruktur skal defineres og nationaliseres

“Kritisk infrastruktur”. Det har indtil for nylig været et knastørt, nærmest rent teoretisk begreb for de fleste – noget, kun folk, der har studeret statskundskab eller militære studier, har gidet diskutere. Men de seneste år har været en sand anskuelighedslære ud i de praktiske konsekvenser ved at være et land, der ikke har fuld kontrol over sin mest kritiske infrastruktur.