Der findes et særligt sted i helvede til folk, der ikke vil tage imod en undskyldning i det offentlige rum

Jeg står med en tung indkøbsvogn og to børn ved en hylde i Rema. Den seksårige er ved at overveje, om den dims, han har fået lov at købe, skal være rød eller blå. Store overvejelser hos små mennesker tager tid, så jeg er opmærksom på, om vi står i vejen. Det gør vi kort efter, demonstrerer en sukkende mand. Jeg beklager. Vi flytter os.