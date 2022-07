Vi kalder os et velfærdssamfund, men formår ikke at tage os bare nogenlunde af psykisk syge mennesker. Det er en skændsel

Jeg sad for mange år siden på en station i London, hvor alle langtursbusserne mødes. Spredt ud over venteområdets borde lå flyers fra det lokale politi. Budskabet husker jeg ikke, men sedlernes layout husker jeg tydeligt. De var printet på billigt papir, og overskriften var skrevet med intet mindre end Wordart – de der ekstra sjove skrifttyper i Word, vi kunne vælge, dengang it hed edb. Jeg blev så glad. Ikke fordi det var kønt, men fordi det var billigt. Politiet havde ikke brugt penge på glitrende papir, logo og kommunikationskonsulenter, det var tydeligt.