Det royale giver kun mening, så længe det adskiller sig fra det almindelige

Nogle danskere mener, at kongehuset er en anakronisme, og at man bør ophæve en lille udvalgt skare af menneskers ret til at kalde sig royale og leve et overklasseliv på almindelige borgeres regning. Jeg forstår synspunktet, men netop fordi kongehuset er en enestående historisk institution, synes jeg, det er bevaringsværdigt. Ikke som en investering og ikke, fordi det kan markedsføre os i udlandet. Nej, bare fordi det er en vigtig kulturhistorisk institution.