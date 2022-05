Vi skal ikke kun se Herlufsholm-dokumentaren. Vi skal også se os selv i spejlet

Et eller andet sted forstår jeg ikke, hvorfor folk er så overraskede over Herlufsholm-dokumentaren. Eller rettere: Jeg forstår godt, hvorfor voldsomheden og omfanget af overgreb overrasker, for de er ekstraordinært voldsomme. Det er der ingen tvivl om. Det skal ikke negligeres. Men grundkulturen, den kender vi da godt, i hvert fald os over de 25-30 år, gør vi ikke?