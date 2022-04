Borgmesteren på Langeland er folkevalgt. Men det har han tilsyneladende glemt

Som jeg også skrev for to uger siden, så er der fejl i uendeligt mange tvangsfjernelsessager i landets kommuner. De seneste, vi har hørt om, findes på Langeland.

Det er skræmmende og beskæmmende, at ombudsmand, statsrevisorer osv. har påtalt og påtalt, at der er massive problemer med at overholde loven i Danmark, når kommunerne fjerner børn fra deres forældre. Man har lyst til at være i god tro og stole på, at de mange fejl sker ved uheld, og at når forvaltning og kommunalpolitikere bliver bekendt med fejl og lovbrud, så retter de selvfølgelig op på det. Men det er det modsatte billede, der tegner sig.