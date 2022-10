Europa bør gøre mere for sit eget forsvar – og det burde fylde mere i valgkampen

Der er ikke meget at glæde sig over i en tid med galopperende energipriser, inflation og sabotage mod gasledninger. Ukraines succesrige offensiv er dog et vigtigt lyspunkt og har styrket troen på, at Ukraine kan vinde krigen. Men selv når man studerer kort over de ukrainske tilbageerobringer, begynder bekymringen at melde sig. For hvad er egentlig hovedforklaringen på, at ukrainerne nu vinder frem – rent bortset fra ukrainernes ufattelige mod og snilde?