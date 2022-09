Ungarns Viktor Orbán spøger i den italienske valgkamp

Det er svært at vinde valg i en krisetid med høje energipriser, inflation og krig i Europa. Indtil videre er der ikke nogen regeringschef, som for alvor er blevet styrket politisk af deres kurs over for Rusland. Frankrigs Emmanuel Macron klarede lige skærene, Storbritanniens Boris Johnson er historie, indtil videre i hvert fald. Tysklands Olaf Scholz er gået markant tilbage, og Sveriges Magdalena Andersson er ved at pakke sit kontor ned.