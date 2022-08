Europas vinter vil teste sammenholdet

Fragtskibe med kul, som sidder fast på Rhinen på grund af tørke. Høje gaspriser i Spanien, der gør det urentabelt at producere isklumper til landets restauranter. Krematorier i Tyskland, som har udviklet en særlig teknik for at spare på gassen. Det er blot nogle af historierne om Europas sommer 2022. Og meget tyder på, at EU snart går ind i en vinter, hvor sammenholdet over for Rusland for alvor bliver testet.