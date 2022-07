EU undgik "Mission Impossible" inden for gas, men der venter en ny

”Det ligner ”Mission Impossible”, som ikke engang Tom Cruise ville kunne klare”. Sådan sagde en EU-embedsmand inden onsdagens energiministermøde. Men selv om den amerikanske actionhelt udeblev, lykkedes det alligevel EU-landene at blive enige. I stedet for at afvente Vladimir Putins næste træk i kispus-legen om Nordstream-gassen, vedtog