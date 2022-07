Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

14/07/2022 KL. 14:30

For abonnenter

Europæerne skal være klar til at svede og fryse. Ellers svækker vi Ukraine

Det skal snart meldes ud, at vi også kommer til at mærke krigen på vor egen pengepung og varmeapparat. Ellers risikerer den offentlige opbakning til Ukraine i EU-landene at smuldre.