Fyld Parken og hyld Harder! Kvinderne kan også samle nationen

»Min kalender er fuldstændig overtegnet i hele foråret.« Sådan svarede Dansk Boldspil-Unions (DBU) daværende formand, Vilhelm Skousen, da anføreren for kvindelandsholdet, Inger Tulle Pedersen, i 1971 spurgte ham, om han ikke snart skulle se en kvindelandsholdskamp. At det nok ikke var kalenderproblemer, men snarere manglende interesse, der lå bag, fremgår til fulde af herrelandsholdstræner Rudi Strittichs nedladende bemærkning: »De lærer det aldrig. Fodbold er ikke for piger. De er slet ikke skabt til det. De kan ikke skabe drama.«