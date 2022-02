Lykke Friis: Er Danmark klar med nabohjælp til Ukraine – også når det gælder flygtninge?

Tidligt torsdag morgen indledte Ruslands præsident, Vladimir Putin, med udenrigsminister Jeppe Kofods ord et »afskyeligt angreb« på Ukraine. En grundpille fra 1989 om, at grænser ikke ændres ved hjælp af militær magt, er derfor under angreb. Det vil uden tvivl udfordre Natos og EU’s medlemsstater i mange år frem.

Her og nu