Han fik dog lov at sidde som FC Midtjylland-træner og blev næsten præcist et år senere - fraregnet en uge - hyldet af de præcist samme fans for at have sikret klubben sit andet mesterskab.

Sådan kan også livet for en aktør i professionel fodbold slå nogle uforudsete sving, men kursskiftet tirsdag havde Jess Thorup helt sikkert gerne undværet.

Ikke alene blev han med fyringen i FC København frarøvet muligheden for at lave en lignende turnaround, som det hedder nu til dags, han kom også til at levere det sidste navn til en ganske opsigtsvækkende rekord.