Selvfølgelig havde også afskeden en ekstra snert af klasse.

Over to tætskrevne sider, på papir med eget brevhoved, brugte Roger Federer flere kræfter på at takke alle omkring sig end på at udpensle egne bedrifter i en karriere, der nu er slut.

For konkurrenterne har det altid krævet noget ekstraordinært at besejre ham, men efter 24 år som professionel har schweizeren tabt endegyldigt til sin krop. Han har ikke spillet siden Wimbledon 2021, og forsøget på at komme tilbage efter endnu en knæoperation er nu opgivet.