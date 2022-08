FCK er snublende tæt på Champions League-millioner, men kan komme til at betale en høj pris på banen

Hvor mange penge er der i det?

Helt uundgåeligt er der som altid stor fokus på økonomien, når nu FC København er på kanten af at kvalificere sig til Champions League, den allerfornemste, mest hypede og finansielt stærkeste klubturnering i international fodbold.

Med onsdagens 2-1 over Trabzonspor i den første playoff-kamp skal det danske mesterhold ”kun” bruge en uafgjort i returkampen om en uge for at komme med i gruppespillet og score minimum 200 mio. kr. – et beløb, der vokser sig endnu større i tilfælde sportslig succes.