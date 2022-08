Guldtræneren fortjener kritik, men husk at spørge dig selv, om du ville have takket nej til alle de millioner?

Jan Pytlick er vant til at skille vandene, for er han eller Ulrik Wilbek tidernes bedste træner for de danske håndboldkvinder?

Sidstnævnte støbte de jernhårde ladies og vandt flest guldmedaljer, men Pytlick formåede at tage over og blev til OL, håndboldsportens mest prestigefyldte turnering, noteret for to titler mod forgængerens ene.