Jeg har ingen videnskabelig undersøgelse til at bakke påstanden op.

Alligevel er jeg ikke bange for at hævde, at et flertal af de fodboldinteresserede danskere i begyndelsen af juni 2021 ikke var grebet af nogen synderligt stor landsholdsfeber og faktisk behøvede Christian Eriksens uhyggelige kollaps til for alvor at samle sig bag Kasper Hjulmands udvalgte.