Danmark har meget at lære af Finland, når det gælder lysten til indflydelse i EU

Folkeafstemningen den 1. juni truer, og ordet ”truer” er rigtigt at anvende. Som ved tidligere folkeafstemninger falder andelen af ja-stemmer. For mig er der ingen tvivl om, at danskerne står sig ved at stemme ja den 1. juni og hæve forsvarsforbeholdet.

Politikerne på Christiansborg og vi andre fra sidelinjen har desværre ikke befolkningens tillid. Selv om et bredt flertal i Folketinget anbefaler et ja, så er rigtig mange mennesker stadig i tvivl, og nogle har bestemt sig for at sige nej.