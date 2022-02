Jeg forstår ikke, hvorfor næsten alle nye byggerier møder modstand

Hvordan skal vi bo i det moderne Danmark? Det vrimler med udtryk som Udkantsdanmark, caffe latte-segment og meget mere, som om det var hensigtsmæssigt at dele os op på den måde.

I mit snart lange liv har jeg boet meget forskelligt: alment boligbyggeri med kolonihave, en købt ejendom i det indre København, parcelhus med have syd for Odense, på et husmandssted med økologiske æbler ved Lejre og nu i rækkehus i København og med sommerhus. Alle steder har det været afgørende,