Københavns Kommunes storm på normer fortsætter ufortrødent

Københavns overborgmester, socialdemokraten Sophie Hæstorp Andersen, fik travlt ved tastaturet søndag, da Berlingske kunne berette om en ny kommunal sprogvejledning, der skal indføre kønsneutralt sprog. For ifølge kommunen kan det være »fordomsfuldt«, »diskriminerende« eller »nedladende« at antyde, at et bestemt køn er normen. Så derfor