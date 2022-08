Digitaliseringen æder sine egne børn, hvis man ikke passer på

For nylig beskrev en Facebook-ven, at han i forbindelse med overførsel af data fra en gammel til en ny telefon var blevet koblet af NemID. Han fik derfor en besked om at gå ind på en hjemmeside og geninstallere NemID. For at gøre det skulle han – gæt selv – benytte NemID. Det er et af den slags kærlige slag i ansigtet, den digitaliserede virkelighed udsætter os for fra tid til anden.