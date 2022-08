Strid om storm på normer i Socialdemokratiet

»Forandringer i et demokratisk samfund drives frem af flertallet.« Hvem der står bag citatet, vender vi tilbage til. Men helt i skoven er det ikke, hvis man har en tro på, at et samfund har det bedst, hvis det drives frem af en form for fællesskabsfølelse og konsensus om retningen, altså baseret på et flertal, der selvfølge tager nødvendige