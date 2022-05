På tide nogen sætter foden ned og slår universiteternes principper og værdier fast

For nylig diskuterede man på en høring på Christiansborg de såkaldte Chicago-principper. De otte principper, som i 2014 blev vedtaget på University of Chicago, og som 82 amerikanske universiteter siden har tilsluttet sig, går kort fortalt ud på at sikre undervisnings- og forskningsfriheden og slår fast, at det ikke er universitetets opgave at beskytte det enkelte individ mod idéer, holdninger, viden, argumenter og ytringer, som det finder stødende eller krænkende.