Skoleledelsen, der tænkte, at en børnebog om en numse bør være forbudt for børn

Børnene jublede, mens Toby Price læste højt. Egentlig var det slet ikke hans job, men en kollega blev forhindret, og flere end 200 børn i 2. klasse sad og ventede på at få læst højt. Så den rutinerede folkeskolelærer meldte sig frivilligt, tog en bog, som han altid selv havde sat pris på som børnebog, og gav sig til at læse for børnene,