Krisen i DF er barnlighed i politik som teater opført af forfængelige børn

Det politiske liv på Christiansborg beskrives ofte som en børnehave. Af og til endda af folketingsmedlemmerne selv. Mette Bock var f.eks. chokeret over niveauet og barnagtigheden i debatterne, da hun blev valgt ind i Folketinget i 2011. »Man står over for hinanden og råber ”æh, bæh, du er dum, min far er større end din”. Det er de samm