De politiske menukort præsenterer altid desserterne øverst

De fleste børn får at vide, at den nærende hovedret skal spises før desserten. Men jeg kendte engang en mand, der mente, at man får lykkeligere børn, hvis man først lader dem spise det, de bedst kan lide. Så i deres familie blev desserten altid spist før hovedretten.

I disse uger holder de politiske partier sommergruppemøder. I år sammensættes menukortene til det kommende valg. Vi kan være helt sikre på, at de søde desserter kommer til at stå øverst. Milde gaver vendt i sukkerlage, lige til at sætte tænderne i. Først længere nede på kortet kan man i bedste fald finde retter med den næring, der skal holde os alle i live. Næringen – i dette tilfælde finansieringen – skal jo komme et sted fra.