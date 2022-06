08/06/2022 KL. 14:30

Politiske kaniner skal neutraliseres, før de bliver til vilde tigre

I Pakistan er der indført forbud mod, at politikere medbringer vilde dyr på møder. Der er vi ikke i Danmark, men derfor kan man godt være på vagt over for de mange lokalt avlede kaniner, der trækkes op af hatten forud for et valg.