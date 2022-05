Jagten på magten fører ikke til Christiansborg, for den ligger på borgmesterkontoret

Der er gang i afgangene på Christiansborg. I denne uge meddelte justitsminister Nick Hækkerup, at han forlader regeringen til fordel for “drømmejobbet” i den lille Bryggeriforeningen med syv medarbejdere. Det siger lidt om belastningen i ministerjobbet.

Forrige uges afgang stod postbuddet fra Vorbasse, Henrik Dam Kristensen, for. Han har haft en så glorværdig, socialdemokratisk karriere, at adskillige mennesker, der absolut ikke er socialdemokrater, uden tøven har stemt på den bundsolide mand gennem årene. Henrik Dam har rødderne i orden, og han forlader dansk politik på toppen. Som formand for Folketinget rangerer man lige under dronningen. Jeg ønsker Henrik Dam skønne år hjemme hos fru Bente.