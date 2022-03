Et grænseland uden rivninger kræver politisk generøsitet og mulighed for et ærefuldt tilbagetog

»Jeg har det tillidsfulde Haab, at der med det Standpunkt, som den tyske Regering hermed indtager, i Fremtiden sikres et for Rivninger frit, nabovenligt Forhold mellem det danske og det tyske Folk.«

Sådan skrev den tyske udenrigsminister Solf til den danske regering i 1918, da det blev besluttet at løse grænsekonflikterne i