Hold øje med gratis badebilletter og forudsigelig rygsvømning i politik

Dansk Folkeparti vil melde Danmark ud af EU og de internationale konventioner. Enhedslisten forlanger, at de rige kapitalister skal betale for os alle sammen, for livet er synd for os. Og Socialdemokratiet og De Konservative synkronsvømmer med de fleste andre i Folketinget, når de gennem årtier konstant har krævet hårdere straffe for forbrydere.