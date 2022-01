Pia Kjærsgaard er Morten Messerschmidts værste ven

Partistifter Pia Kjærsgaard (DF) mener det af hjertet, når hun gang på gang fortæller, at hun er meget, meget ked af det for øjeblikket. Hun er sikkert også meget, meget sur, hvilket bl.a. den nedadvendte tommelfinger til Martin Henriksen var et klart udtryk for.

Langt værre er det, at Marie Krarup – af alle – åbent fortæller, at hun synes, Pia Kjærsgaard er en meget, meget stor del af DF’s aktuelle problem. Og at Kjærsgaard har været »pinlig« i lang tid.