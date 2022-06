Man behøvede ikke være hippie for at være en nærværende far

Da Peter Øvig Knudsen udgav bøgerne ”Hippie”, blev han spurgt, hvad det vigtigste, hippierne udrettede, var. Uden tøven svarede han: »De ændrede faderrollen.« Før dem var fædrene fraværende autoriteter. Peter Øvigs første bog skrevet sammen med Martin Østergaard hed ”Sønner – jagten på fædrene”. For nogle år siden fortalte en anerkendt forsker og pædagogisk foregangsmand mig om, da han var oppe i dansk til studentereksamen: »Jeg var stolt af min karakter, kom hjem og smed cyklen og løb ind på min fars kontor.« I parentes skal lige bemærkes, at hans far var anerkendt psykolog, seminarieforstander og børnebogsforfatter.