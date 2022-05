Vi har overladt byen til alle de intolerante med deres målebånd og forargelse

Da jeg for et halvt århundrede siden begyndte at komme i København, slog det mig, at her var en kæmpe kulturforskel til min trygge opvækst og ungdom i Thisted. Ingen hilste på hinanden, når man gik ind i en butik eller en bus. Ja, man skal slet ikke se nogen i øjnene, fandt jeg ud af.

Nogle år senere kom jeg til London, og det hele blev bare ganget med fem. Swinging London fremstod som en lukket fest trods en skøn mangfoldig etnicitet. Så mødet med New York nogle år senere foregik med en vis spænding. Ville folk gå rundt og true hinanden med revolvere, holde afstand og formumme sig bag tykke, mørke solbriller?