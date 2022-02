Faklerne er tændt landet over. Se så at komme i gang

I forrige uge gennemførte Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) en aktion, som ikke vakte den store offentlige opmærksomhed. De gennemførte en streamet seksualundervisning til 10 gymnasier for at gøre opmærksom på, at de synes, den nuværende seksualundervisning på skolerne er mangelfuld, indskrænket og gammeldags. I det omfang, der overhovedet gennemføres seksualundervisning.