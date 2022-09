Ikke et ord om krise: Her er de positive virkninger af den

Renten på flekslån er gået fra minus til en 2-3 stykker afhængig af lånet. Men det vidste vi godt – ikke sandt? Der er nemlig en betydelig risiko ved alle lån. Måske får situationen mange til at overveje, hvor vigtigt rentesikkerhed egentlig er.

Jeg er en af dem, der har et minus stående foran renten på et boliglån og må med jævne mellemrum spærre øjnene op, når jeg ser den renteindtægt, jeg hver måned får for at låne.

Til gengæld har mange danskere betalt for at have deres penge stående på en opsparingskonto. Der er sparet omkring 1.000 mia. kr. op. Nu er virkeligheden genoprettet. Vi betaler for gæld og får – forhåbentlig – penge for at spare op. Det er sundt.

De voldsomme rentestigninger – og de er voldsomme, ikke mindst tempoet – har sat fokus på, hvor meget rentesikring egentlig er værd. Det har altid været dyrere at optage et lån med fast rente frem for et flekslån. Men nu viser ekstraudgiften sig at være givet rigtig godt ud.