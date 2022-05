Lukket land for lavtlønnede: Her kræver huskøb en løn over 1 mio. kr.

Først facts:

I 20 kommuner i Danmark kræves nu en husstandsindkomst på over 1 mio. kr. for at blive godkendt til at købe et gennemsnitshus. Sidste sommer var det 13 kommuner.

I to kommuner skal man tjene over 2 mio. kr. for at få lov til at købe.

I alle landets 98 kommuner er det blevet sværere at få