Få styr på din økonomi: Om et halvt år er det for sent

Flere har undrende spurgt, om jeg ikke skal have taget noget risiko af mine værdipapirer, fordi pensionsalderen efterhånden sniger sig tæt på. »Nej,« bliver der sagt. Det er simpelthen uklogt at fjerne hele risikoen fra sine pensionsdepoter, jo tættere man kommer på pensionsalderen.

Hvis man har 2 mio. kr. på en ratepension og beslutter sig for at få dem udbetalt over 20 år, skal man huske, at pengene skal forrentes i alle årene. Det første år napper man 100.000 og har 1,9 mio. kr. tilbage til de næste 19 år.

Skal de stå og rådne på en Oskar-konto eller en obligation med indbygget kursrisiko? »Nej,« bliver der sagt.

Jeg har taget et råd til mig, som jeg fik fra min daværende bank- og pensionsrådgiver - ham kan vi kalde Peter Juul. I forbindelse med finanskrisen blev mine aktieporteføljer støvsuget for værdi. Jeg spurgte ham, om det var på tide at sælge endnu mere, og så kom svaret.

»Hvis du tror, det falder endnu mere, så mener du, at al værdi er væk. Så skal du sælge det hele, købe konserves for alle pengene og bo i en jordhule!«

Utraditionel, men effektfuld rådgivning.

Det vigtigste budskab til aktieejere er egentlig ret enkelt. Gør intet, med mindre du har fået fat i nogle skodaktier i en sektor uden fremtidsudsigter. Sælger vi nu, risikerer vi at gå glip af en optur, som sagtens kan komme om et halvt år, men nok mere sandsynligt længere ude i fremtiden.

Og så er det værd at forholde sig til facts fremfor hostende ”rådgivning” af svogeren med den røde næse og Gajol-ånde ved pinsefrokosten om, at det handler bare om at købe i bunden og sælge på toppen.

Vi holder os til dette ædruelige fact: Siden 1871 har det amerikanske aktieindeks S&P 500 leveret et gennemsnitligt afkast på ca. 9 pct. De seneste 100 år har afkastet været 10 pct. om året.

I samme periode har der da været nogle krige, kriser og Donald Trump. Aktienedturene har ind imellem været voldsomme - som nu, men målt over 150 år har der altså været penge at tjene.

Samme billede gør sig gældende for boligmarkedet. På 25 år er prisen på et parcelhus mere end tredoblet. Man siger, at køb af bolig er en langsigtet investering, men hvad hvis man pludselig bliver træt af et konstant opslået toiletbræt, underboens faible for dødsrock eller udsigten til en etageejendom i drivhusdesign?

Behovet for at flytte hurtigt kan let opstå i et land med en skilsmisseprocent på 41,76 (2021-tal).

Hvordan er man så stillet, hvis priserne er faldet? Godt, hvis man ikke har overbelånt det, skidt, hvis det modsatte er tilfældet.

I øjeblikket er der så meget økonomisk tummel, at selv de meget besindige økonomer, som jeg regelmæssigt taler med, er begyndt at bruge tillægsord, som »voldsom, rentestød og energiprischok.«

Hvis man skal sælge, er man i en god situation, selv om priserne dykker. De stigende renter er jo udtryk for faldende obligationskurser. Derfor kan man indfri sit lån til underkurs og dermed skære en stor luns af sin restgæld.

Sker det i forbindelse med et salg, får man bare flere penge med derfra.

Men uanset om man lægger om, bliver boende eller sælger, er dette råd godt, synes jeg selv. Vælg et lån med afdrag. For hver krones afdrag gøres rustningen mod prisfald tykkere. Men gør det nu, før du bliver tvunget til det og risikerer et nej fra banken.

Historien viser, at det lynhurtigt kan gå den anden vej. Det så vi i forbindelse med den første nedlukning af Danmark i 2020.

I over 10 år har vi kunnet vinde på den økonomiske roulette både ved at spille på lige, ulige, rød og sort. Det er slut nu, så lad være med at spille.

Journalister på Jyllands-Postens finans- og erhvervsredaktion må ikke eje enkeltaktier i danske virksomheder.