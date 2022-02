Renteuro langt fra slut: Flekslån kan blive dyrere end fast rente

Ja, I læste rigtigt: Renterne på flekslån kan blive højere end renten på andre boliglån. Renterne er lettet som en overophedet varmluftballon de seneste uger. Vi er ikke oppe i skyerne endnu, men vi er et godt stykke over skorstenshøjde.

Alt efter om man har lån med fast rente eller flekslån, skal vi have den frem eller smide den væk nu, for vi kan være på vej derhen igen.

Vi skal have luppen frem for at finde perioder, hvor renten på flekslån har været højere end på lån med fast rente.

Fleksrenterne er også lettet, og det er kommet som et chok - ikke kun for økonomer og eksperter, men så sandelig også for boligejere med F5-lån, der de kommende fem år skal betale dobbelt så meget i rente som nu.

Det toneangivende 30-årige lån har nu en rente på 2,5 pct., og vi husker lige, at det er 2 pct.-point højere end for blot et år siden.

Men ups, så kom virkeligheden blæsende ind af døren i hovedsædet i Frankfurt. Inflationen banker i vejret i øjeblikket, og så nytter det ikke at holde renten så langt nede, at det ikke kan betale sig at spare op. Lysten til at låne penge og bruge dem her og nu er stor.

Ikke mindst den europæiske centralbank, ECB, er klædt af. Banken har i mange år efterhånden betroet os, at den ville holde renterne i kort snor og ikke hæve dem, før økonomien var klar til at det.

Men det modsatte er tilfældet for flekslånene. Specielt F1- og F3-lån har været trykket i bund på grund af rentedoping. Derfor kan det komme til at gøre ondt, fordi renteforhøjelserne ikke er indregnet i kurserne på de helt korte obligationer.

Og så stiger fleksrenterne.

De økonomer, jeg har talt med, er uenige om, hvorvidt det kommer til at ske, men enige om, at forudsætningerne for, at det sker, er til stede.

At vi nu skal kreditgodkendes efter, om vi kan betale et 2,5 pct.-lån med afdrag frem for et tilsvarende med en rente på 0,5 pct., vil få konsekvenser. For hvis vi efter at have skramlet os igennem kreditgodkendelsen har udset os et flekslån med negativ rente, kan vi blive meget skuffede og komme til at sidde dyrere end beregnet.

Det gælder ikke mindst i de dyre områder, der i forvejen er ramt af kreditstramninger og nu rammes af højere renter og af betydeligt højere boligskatter fra 2024. Det sidste afhænger i høj grad af, om de nye boligskatteregler bliver færdige til deadline 1. januar 2024.

Jeg tror det ikke. Ikke ret mange ejerlejligheder - om nogen- vil nå at få en vurdering inden deadline, men må nøjes med en foreløbig.

Tør du købe en ejerlejlighed til 6-7 mio. kr. efter 2024 i en af de store byer med en foreløbig vurdering? Skattereformen er skruet sådan sammen, at den først rammer, hvis man køber efter 2024.

Udfordringerne begynder allerede i 2023, fordi købere må ruste sig til, at prisen på deres bolig vil falde. De er nødt til at bede om rabat.

Usikkerhed er gift for boligmarkedet, og når der er usikkerhed både om renter og skat, kan det ikke blive værre.

Skal vi sælge vores bolig nu, købe et lager af konservesdåser og bo i en hjemmelavet skovhytte med muldtoilet?

Nej, for vi behøver nemlig ikke gå i panik, selv om finansmarkederne og skattemyndighederne gør det. Vi kan nemlig sikre os.

Lås kursen, hvis du skal optage et fastforrentet lån. Det glemte mange, da renterne gik amok i 2015, og det blev dyrt for dem. Det skal man betale et kursfradrag for. Men de, der kom i klemme for syv år siden, har fortrudt at de lod være.

Et 2 pct.-lån med afdrag kan fås til en kurs lige under 97 hos Jyske Realkredit nu. Skal kursen låses frem til begyndelsen af marts, pilles der blot 0,25 kurspoint af. Har man brug for at sikre sig til slutningen af marts, bliver der trukket 0,4 kurspoint i renten. Det er altså en billig forsikring.

Og så er der (os) flekslånere. Jeg håber, at I har behandlet den besparelse, I har fået de seneste mange år, fornuftigt. De kan eksempelvis være kastet over på en pension, hvor skattefiltret giver investeringen et ekstra skub. Det, at fradraget for indbetalingerne er større end skatten af udbetalingerne, er en gevinst i sig selv.

Denne uges rentestigninger på flekslånene er dybest set en sund oplevelse for alle, der kun kender til en boligverden med negative renter. Risikoen for, at fleksrenterne stiger yderligere - måske over fastrente-niveau - er til stede.

Men husk, at man kun rammes af stigningerne, når man skal refinansiere - ikke i perioden mellem refinansieringerne.

Noget tyder på, at tiden med negative boligrenter nærmer sig sin afslutning, og det er der grund til at glæde sig over.

En verden, hvor man har en indtægt på at låne og en udgift på at spare op, giver ingen mening. Hvis altså, vi kan huske, hvordan det var.