Statsministerkandidat Søren Pape Poulsen (K) har brugt dyrebare dage i valgkampen på at vikle sig ud af udtalelsen om, at »Grønland er Afrika på is«. Han har været både forklarende og forsvarende. Søndag sagde han på direkte tv undskyld til Grønland. Inden da havde Grønlands landsstyreformand, Mute B. Egede, været ude med en skarp kritik af Danmarks måske kommende statsminister: »Jeg kan ikke se, at vi kan få et frugtbart samarbejde med en mand, der har sådan et menneskesyn,« lød det fra Mute B. Egede i Politiken. I det hele taget har debatten om Søren Papes udtalelse i højere grad handlet om synet på Grønland end om de sikkerhedspolitiske aspekter, som er nok så vigtige i denne sammenhæng.