Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

29/08/2022 KL. 14:45

For abonnenter

Hvem mon smiler mest over dansevideoen med Finlands statsminister?

Uanset om man mener, at Sanna Marin skal have lov at feste eller ej, så er historien vand på Kremls mølle.