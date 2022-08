Danmark donerer 820 millioner til våben og træning i Ukraine

Af de resterende penge er lidt over halvdelen ifølge Morten Bødskov finansiel støtte til Ukraine. Det vil sige, at det samlet set går til våbenproduktion og våbendonationer.

Lidt under halvdelen går til konkrete danske donationer, siger forsvarsministeren.

Hvilke våben der er tale om, vil Morten Bødskov dog ikke ind på.

- Det kommer jeg ikke til at gå ind i, men det er åbenlyst, at det er et meget stort bidrag, siger han til Politiken.

Onsdag kom det desuden frem, at Danmark i løbet af kort tid vil sende 130 danske instruktører til Storbritannien som en del af træningsindsatsen.

Ved et pressemøde onsdag eftermiddag sagde Morten Bødskov, at han også har tilbudt Ukraine at træne soldater på dansk jord. Eksempelvis kan Danmark hjælpe med at træne mineryddere i Danmark, sagde han.