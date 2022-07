Putin møder Tyrkiets præsident i Iran - målet er aftale om Syrien

Det er Putins anden rejse til udlandet, siden Ruslands invasion af Ukraine blev indledt 24. februar. Den russiske leder var i Centralasien sidst i juni.

Kreml-talsmanden, Dmitrij Peskov, siger, at de tre ledere vil forsøge at finde frem til en fredsaftale for Syrien. De tre ledere har stået for den såkaldte Astana-proces, som har til formål at få udarbejdet en fredsaftale for Syrien.

Rusland og Iran er de vigtigste allierede for den syriske præsident, Bashar al-Assad, mens Tyrkiet har støttet Den Frie Syriske Hær og andre oprørsgrupper, som stadig kæmper mod Assads styrker i det nordvestlige Syrien.