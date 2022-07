»Han stod fast, når andre vaklede.« Ordene kom fra statsminister Mette Frederiksen, da tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) blev bisat. I sin tale hyldede hun Uffe Ellemann-Jensen for, at »politik, værdier og kampe betyder noget. At vejen, vi vælger, kan afgøre fremtiden«.

Uden at sige det direkte takkede hun Uffe Ellemann-Jensen for, at han ikke bøjede sig, da Socialdemokratiet sammen med det såkaldt alternative sikkerhedspolitiske flertal i 1980’erne ville have Danmark til at lægge afstand til Natos politik ved gennem fodnoter at tage forbehold for strategien om oprustning.