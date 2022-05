Rusland truer med at smide journalister ud i YouTube-strid

Det kan de gøre, hvis et vestligt land har været ”uvenligt” over for et russisk medie.

Tiltaget skal ses som modsvar, efter at der i nogle vestlige lande er blevet lukket for russiske statsmedier.

Zakharova sagde onsdag, at Rusland arbejder på tiltag mod engelsksprogede medier. Det sker som gengæld for ”uvenlige handlinger” fra vestlige landes regeringer mod russiske nyhedsmedier.

Hun uddybede ikke, hvad tiltagene går ud på.

I marts underskrev præsident Vladimir Putin en lov, som betyder, at man kan få op til 15 års fængsel for bevidst at sprede ”falske” nyheder om Ruslands militære handlinger.

Det fik straks nogle vestlige medier til at hive deres journalister hjem i frygt for konsekvenser for dem.