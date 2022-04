Selvmedlidenhed har altid været en hyldevare i mig-automaten, og i en tid, hvor økonomien har været fornuftig, hvor de fleste, men ikke alle, har kunnet været nogenlunde sikre på at kunne leve et sikkert og trygt liv, har det været både let og omkostningsfrit at sætte fingeren ind i EU’s bløde bug og så mistillid til det bestående. Hvad skulle det europæiske fællesskab overhovedet gøre godt for udover at nære bureaukrater og en europæisk elite, som hævede glasset og holdt skåltaler om EU’s velsignelser?