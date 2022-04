EU og USA vil øge presset på Rusland med nye sanktioner

Lederne talte sammen i 90 minutter via videoopkald.

Pressechef for Det Hvide Hus Jen Psaki siger efter opkaldet, at de allierede er enige om at fortsætte med koordineret at ramme Rusland økonomisk.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar. Det har ført til omfattende sanktioner fra Vestens stormagter, der har koordineret deres sanktioner mod Rusland.